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Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede

ABD, bir yandan Türkiye'ye destek açıklamaları yaparken, diğer yandan YPG'li teröristlerle işbirliğine devam ediyor. ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü SDG'nin sözde üst düzey yetkilisiyle bir araya geldi.

12.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:27

Amerika'nın Suriye'de yürüttüğü ikili politika devam ediyor. Bir yandan 'ye destek açıklamaları yaparken, diğer yandan YPG'li teröristlerle işbirliğine devam ediyor. Son skandala ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins imza attı. Myles Caggins,omurgasını terör örgütü YPG/PKK'nın oluşturduğu SDG'nin sözde üst düzey yetkilisiyle bir araya geldi.

SDG İLE İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDİLECEK

Haseke'de yapılan görüşmede, ABD'li Sözcü Albay Myles Caggins koalisyonun SDG ile DAEŞ karşıtı ortak operasyonları sürdüreceğini söyledi.

Albay Caggins Twitter'daki Kürtçe mesajında ise Kamışlı'daki bombalı saldırılarda ölenler için taziyelerini iletti. Caggins, "DAEŞ'in uyuyan hücrelerini yenilgiye uğratmak için uyum içindeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD'li albay, Barış Pınarı Harekatı esnasında, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarında yer alan "Türk uçağı düşürüldü" şeklindeki yalan paylaşımını beğenerek tepki çekmişti.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

ABD'li subayın SDG'li üst düzey bir teröristle teması kritik bir tarihe denk geldi. Zira; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, 13 Kasım'da Washington'da bir araya gelecek.

Türkiye başından bu yana ABD'nin DAEŞ terör örgütüne karşı bir başka terör örgütüyle operasyon düzenlemesine karşı çıktı. Son olarak Ankara ile Washington, SDG'li teröristlerin sınırdan 30 kilometre güneye çekilmesi konusunda mutabakata varmış ve Türkiye Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki operasyonlara ara vermişti.

Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, YPG, Dünya, Güncel


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