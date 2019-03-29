Trump, Es-Sisi'yi 9 Nisan'da Beyaz Saray'da Ağırlayacak

Kaynak: DHA

– ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak.Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'yi, İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek, askeri, ekonomik ve terörle mücadeledeki işbirliğini geliştirmek için 9 Nisan'da Beyaz Saray'da ağırlayacak.Açıklamada iki liderin, bölgesel ekonomik entegrasyonun geliştirilmesi ve devam eden fikir ayrılıklarına dikkat çekmek de dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve ortak çıkarlar üzerine konuşacağına değinildi. Ayrıca, Mısır'ın 'bölgesel istikrarın' simgesi olarak uzun süredir devam eden rolünden bahsedileceği belirtildi.