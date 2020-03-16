Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn için af çıkarmayı gözden geçirdiğini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn için af çıkarmayı gözden geçirdiğini söyledi.
16.03.2020 08:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:03
ABD Başkanı Donald Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn için af çıkarmayı gözden geçirdiğini söyledi.
Michael Flynn, Trump, Beyaz Saray'a çıkmadan önce, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) Rusya'nın ABD büyükelçisiyle ilgili konuşması hakkında yalan beyanda bulunduğunu itiraf etmişti.
Michael Flynn, Trump, Beyaz Saray'a çıkmadan önce, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) Rusya'nın ABD büyükelçisiyle ilgili konuşması hakkında yalan beyanda bulunduğunu itiraf etmişti.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Michael Flynn, Donald Trump, Dünya
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