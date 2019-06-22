22.06.2019 05:24
Haberler » Güncel » Haber

Trump, Esper'i savunma bakanlığına aday gösterecek

Trump, Esper

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in yerine halen Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak görev yapan Mark Esper'i aday göstereceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump , Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in yerine halen Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri olarak görev yapan Mark Esper'i aday göstereceğini bildirdi.
Beyaz Saray 'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Esper'i savunma bakanlığı görevine resmen aday göstereceği bildirildi.
Halen savunma bakanlığı görevini vekaleten yürüten Shanahan'in koltuğuna pazartesi gününden itibaren yine vekaleten oturacak olan Esper'in adaylığının en kısa sürede ABD Senatosuna sunulması bekleniyor.
Adaylığı Senatoda oylanacak olan Esper, yeterli evet oyu alması durumunda ABD'nin yeni savunma bakanı olacak.
ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis 'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Shanahan, Trump tarafından vekaleten bakanlık görevine atanmıştı.
ABD Başkanı Trump, salı günü Shanahan'in "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: AA
Beyaz Saray , Amerika Birleşik Devletleri , Donald Trump , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
06:01 Pompeo, "İran'a karşı küresel koalisyon" için Orta Doğu'da
05:07 Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
05:02 Sudan'da müzakereler gecikti
05:01 İstanbul seçim sonuçları
04:52 Sudan'da silahlı hareketlerle müzakere komitesi kuruluyor
04:50 İsrail medyasının Bahreyn çalıştayına davet edimesine tepki
04:31 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı