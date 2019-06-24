24.06.2019 16:45
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Trump, faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştirdi

Faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e rağmen, "ABD tarihinin en iyi Haziran aylarından birini tamamlama yolundayız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump , ABD Merkez Bankasını ( Fed ) faizleri düşürmemesi nedeniyle eleştirdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Fed'inne yaptığını bilmemesine, faizleri çok hızlı artırmasına, büyük ölçekli sıkılaştırma yapmasına rağmen ABD tarihinin en iyi Haziran aylarından birini tamamlama yolundayız" ifadelerini kullandı.

"GSYH YÜZDE 5 BÜYÜRDÜ"

Takipçilerinden, Fed doğru olan şeyleri yapsaydı neler olabileceğini düşünmelerini isteyen Trump, " Dow Jones binlerce puan daha yukarıda olurdu ve GSYH yüzde 4 veya 5 büyürdü. Ancak onlar diğer ülkelerin bize karşı yaptıkları gibi faizleri indirmeye ve para politikasını gevşetmeye ihtiyacımız olduğunda, inatçı bir çocuk gibi politikalarına bağlılar. Buna inanın" dedi.

Trump, faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştirdi
Fed , Merkez , Amerika Birleşik Devletleri , Donald Trump , Ekonomi , Güncel

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