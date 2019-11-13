Haberler » Ekonomi » Trump: Fed faiz indirimi konusunda çok yavaş - Ekonomi

Trump: Fed faiz indirimi konusunda çok yavaş

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusunda "çok yavaş" davrandığını vurguladı.

13.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:57Trump: Fed faiz indirimi konusunda çok yavaş

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın ( ) faiz indirimleri konusunda "çok yavaş" davrandığını vurguladı.

Trump New York Kulübü'nde yaptığı konuşmada Fed'in, kendisinin başkanlık döneminde uyguladığı "uygunsuz" ekonomi politikalarına karşın, ABD ekonomsiinin benzersiz şekilde büyüdüğünü savundu.

Trump, ABD'yi diğer ülkelerle rekabet konusunda dezavantajlı duruma gelmesine neden olduğunu ileri sürerek, faizleri artırması ve daha sonra düşürmesi nedeniyle Fed'e yönelik eleştirisini ve negatif faiz oranları çağrısını yineledi ve ekledi:

"Unutmayın ki faizleri açıkça düşüren ülkelerle aktif olarak rekabet ediyoruz, böylece birçoğu negatif faiz olarak bilinen borçlarını öderken, ödeme alıyorlar. Kim böyle bir şey duydu? Bana bu paradan biraz verin. Ben biraz para istiyorum. Fed bunu yapmamıza izin vermiyor."

Trump, konuşmasında  ayrıca Çin ile ticaret anlaşmasının ilk fazının tamamlanmasının "yakın" olduğunu söyledi ancak, müzakereleri ilişkin yeni bir ayrıntı vermedi.

Trump, "Çin para birimin devalüe ediyor ve bir ticaret anlaşması yapmak için ölüyor. Çin ile ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamaya yakınız. Ticaret anlaşması yakında olabilir. Bir anlaşmayı ancak ABD  ve Amerikalı işçiler için iyi olur ise kabul edebiliriz. Eğer Çin ile  bir anlayma yapmazsak Çin'den ithalata tarifeleri önemli oranda artırırız" diye konuştu.

Trump ayrıca, Çin ile ticaret anlaşmasının ABD'nın kırsal  bölgelerinden birinde imzalanabileceğini de ifade etti.



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:00 Sur Yapı'nın yeni satış noktası Almanya'da açıldı
15:00 Assan Hanil, Automotive Meetings Bursa'ya katıldı
14:58 Türk öğrenciler, dünyadan rakipleriyle robotlarını yarıştıracak
14:58 Mobilya ihracatında hedef ilk 10'a girmek
14:54 Abdi İbrahim'e yeni bilgi sistemleri ve teknolojileri direktörü
12:30 Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak
09:58 Hatay'dan dünyaya defne yaprağı ihracatı
22:56 BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
20:07 "Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 15:02:17