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Trump Fed'e baskıyı sürdürüyor! Bir kez daha faiz indirimi çağrısında bulundu

ABD Merkez Bankasının ay sonu yapılacak olan faiz toplantısı öncesi, ABD Başkanı Donald Trump Fed üzerindeki baskıyı sürdürdü. Trupm Fed'e bir kez daha faiz indirimi çağrısında bulundu.

19.07.2019 16:10

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) "hatalı" olduğunu belirterek Fed'in faiz indirimine gitmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda New York Times yazarlarından Thomas Friedman'ın köşe yazısında kendisine yönelik iddiaları eleştirdi. Friedman'ın Rhode Island Valiliğinin iyi iş çıkardığı iddiasına "Ülkenin ekonomik başarısı ve Trump yönetiminin oluşturduğu toparlanma olmadan valiliğin başarısız olacağı" cevabını verdi.

Trump, yorumlarına şöyle devam etti:

'FAİZ MASRAFLARIMIZ DAHA DÜŞÜK OLMALI'

"Fed'de devam eden hatalı uygulamalar sebebiyle ekonomik olarak bize denk olmayan ülkelere göre çok daha yüksek faiz ödüyoruz. Diğer bir deyişle, faiz masraflarımızın diğer ülkelere göre daha düşük olması gerekirken oldukça yüksek."

Trump Fed'e baskıyı sürdürüyor! Bir kez daha faiz indirimi çağrısında bulundu
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fed, Ekonomi, Güncel

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