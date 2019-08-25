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Trump: gelecek zirve'ye putin'in katılması olası

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Biarritz Kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020 yılında düzenlenecek zirveye katılma ihtimali olduğunu söyledi.

25.08.2019 12:09 Trump: gelecek zirve'ye putin'in katılması olası
– ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Biarritz Kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin'in 2020 yılında düzenlenecek zirveye katılma ihtimali olduğunu söyledi.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi öncesinde konuşan Trump, Putin'in gelecek zirveye davet edilme ihtimalinin "kesinlikle mümkün" olduğunu söyledi.
Basına konuşan Trump, "Rusya'yı G8'de görmek kesinlikle uygun olacaktır. Diğer yandan üst düzey bir ABDli yetkiliye dayandırılan haberlere göre Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki bir telefon görüşmesinde Rusya'nın 2020 yılında düzenlenecek zirveye katılması konusunda anlaştılar.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın G8 formatına dönmesinin şu an için bir hedef olmadığının ve G20 formatındaki konulara yoğunlaşmanın daha etkili olduğu açıklaması yapıldı.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Donald Trump, Rusya, Ekonomi

Kaynak: DHA

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