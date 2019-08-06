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Trump: Gerekirse çiftçilere tekrar yardım ederim

Amerikan Çiftlik Ofisi Federasyonu'nun (AFBF) ABD'nin Çin'den gelen mallara uyguladığı ek gümrük vergilerinin çiftçileri olumsuz etkilediğini belirtmesi üzerine, ABD bAşkanı Donald Trump, çiftçilerin "yanında duracağını" söyleyerek tarım ürünleri için daha fazla yardım pakedi uygulama...

06.08.2019 16:29 Trump: Gerekirse çiftçilere tekrar yardım ederim
–Amerikan Çiftlik Ofisi Federasyonu'nun (AFBF) ABD'nin Çin'den gelen mallara uyguladığı ek gümrük vergilerinin çiftçileri olumsuz etkilediğini belirtmesi üzerine, ABD bAşkanı Donald Trump, çiftçilerin "yanında duracağını" söyleyerek tarım ürünleri için daha fazla yardım pakedi uygulama ihtimaline işaret etti.
Trump çiftçilere seslendiği bir yazıda, "Geçtiğimiz iki  yılda gördükleri gibi, daha önce hiç başkanın olmadığı kadar ABDli çiftçilerin yanında olan ABD Başkanı'nın Çin'in onları etkileyemeyeciğini biliyorlar. Gerekerise gelecek sene bir kez daha onlara yardım ederim" ifadelerini kullandı.
AFBF ABDli müzakerecilere Çin ile bir anlaşma sağlanması konusunda çabalarını artırma çağrısı yaptı ve 2018 yılında 9.1 milyar dolar olan piyasada kayıplar yaşanmaması gerektiğini belirtti.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Çiftlik, Ekonomi

Kaynak: DHA

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