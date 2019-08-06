Trump: Gerekirse çiftçilere tekrar yardım ederim

–Amerikan Çiftlik
Ofisi Federasyonu'nun (AFBF) ABD'nin Çin'den gelen mallara uyguladığı ek gümrük vergilerinin çiftçileri olumsuz etkilediğini belirtmesi üzerine, ABD bAşkanı Donald Trump, çiftçilerin "yanında duracağını" söyleyerek tarım ürünleri için daha fazla yardım pakedi uygulama ihtimaline işaret etti.
Trump çiftçilere seslendiği bir yazıda, "Geçtiğimiz iki yılda gördükleri gibi, daha önce hiç başkanın olmadığı kadar ABDli çiftçilerin yanında olan ABD Başkanı'nın Çin'in onları etkileyemeyeciğini biliyorlar. Gerekerise gelecek sene bir kez daha onlara yardım ederim" ifadelerini kullandı.
AFBF ABDli müzakerecilere Çin ile bir anlaşma sağlanması konusunda çabalarını artırma çağrısı yaptı ve 2018 yılında 9.1 milyar dolar olan piyasada kayıplar yaşanmaması gerektiğini belirtti.
- İstanbul