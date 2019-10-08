Trump: gereksiz bir çatışma türkiye ekonomisi için yıkıcı olur

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, " Türkiye , herhangi bir gereksiz çatışmanın ülkenin ekonomisi ve kırılgan para birimi için yıkıcı olacağını sonuna kadar anlıyor" dedi.Trump açıklamalarında, "Suriye'den çekilme aşamasında olabiliriz, ancak bu, özel insanlar ve harika savaşçılar olan Kürtleri terk ettiğimiz anlamına gelmiyor. Aynı şekilde, NATO ve ticari ortağımız olan Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Türkiye'de büyük bir Kürt nüfusu var ve Türkiye, Suriye bölgesinde sadece 50 askerimiz kaldığını ve onların çekilmesi durumunda herhangi bir gereksiz çatışmanın ülkenin ekonomisi ve kırılgan para birimi için yıkıcı olacağını sonuna kadar anlıyor. Kürtlere finansal ve silah olarak destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

25 DAKİKA ÖNCEKİ MESAJINDA TÜRKİYE İLE ABD MÜTTEFİKLİĞİNİ HATIRLATMIŞTI

Trump bu mesajlarından 25 dakika önce yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Birçok insan Türkiye'nin, ABD'nin önemli bir ticaret ortağı olduğunu unutabiliyor. Aslında, F-35 jetlerimiz için çelik çerçeveyi yapıyorlar. Aynı zamanda, bana İdlib'de birçok yaşamı kurtarmada ve uzun yıllar hapis cezası kalan Rahip Brunson'un benim talebimle iyi halde geri dönmesine yardım ettiler" demişti. Trump ayrıca, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu hatırlatarak, 13 Kasım'da Erdoğan'ı ABD'ye konuğu olarak davet ettiğini açıklamıştı.