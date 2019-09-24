Trump, Greta Thunberg'in BM'deki öfke dolu konuşmasıyla 'dalga geçti': Çok neşeli bir genç bir kıza...

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde oldukça öfkeli ve duygusal bir konuşma yapan 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg için 'çok neşeli genç bir kıza benziyor' dedi.

Trump paylaştığı Twitter mesajında Greta Thunber'in 'parlak ve güzel bir geleceği' olduğunu söyledi ve 'Bunu görmek harika!' yorumunu yaptı.

Sosyal medyada ABD Başkanı'nın bu sözlerinin alaycı ifadeler olduğu yorumları yapıldı ve "ABD Başkanı 16 yaşındaki asperger sendromu olan bir kızla dalga geçiyor" dendi.

Greta Thunberg, dün gerçekleştirdiği konuşmada "Boş laflarınızla rüyalarımı ve çocukluğumu çaldınız" demişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen İklim Zirvesi'ne aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 60 kadar lider katılıyor.

Thunberg ayrıca "Tüm bu olanlar çok yanlış. Şu anda burada olmamalıydım. Okyanus'un diğer yakasında okulumda olmalıydım. Ama hepiniz umut almak için biz, gençlere geliyorsunuz. Hangi yüzle yapıyorsunuz bunu?" dedi.

Thunberg, dünya liderlerine hızlı bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı ve "Sizi izliyor olacağız" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekmiş ve iklim değişikliğinin bilimsel açıklamalarını sorgulamıştı.

Trump ayrıca başkan seçilmeden önce paylaştığı Twitter mesajlarında da iklim değişikliğinin 'Çinliler tarafından ABD'nin ekonomik gücünü baltalamak için uydurulmuş bir şey' olduğunu iddia etmişti.