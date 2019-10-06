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Trump Grönland Adası'nı neden satın almak istiyor?

Trump tarafından diplomatik teamüllerin aksine sıra dışı bir şekilde satın alınması gündeme getirilen Grönland Adası, ABD için neden bu kadar önemli?

06.10.2019 18:46Trump Grönland Adası'nı neden satın almak istiyor?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde Grönland Adası'nı satın almak istediğini ifade etti. Bu istek hem Danimarka hem de Grönland Adası Özerk Yönetimi tarafından şaşkınlıkla karşılanmışt; Trump gelen tepkiler üzerine, eylül ayında Danimarka'ya gerçekleştirmeyi planladığı resmi ziyaretini iptal etmişti.

Peki, Trump tarafından diplomatik teamüllerin aksine sıra dışı bir şekilde satın alınması gündeme getirilen Grönland Adası, ABD için neden bu kadar önemli?
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Danimarka, Grönland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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