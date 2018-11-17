Trump: Gülen'in Türkiye'ye İadesi Gündemimizde Değil

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:31



17 Kasım 2018 Cumartesi 17:31

ABD Başkanı Donald Trump, 'Suudi Arabistan hükümeti üzerindeki baskıyı hafifletmek' amacıyla Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyi düşündüğü iddiasını yalanladı.Trump gazetecilerin Gülen'in iadesiyle ilgili sorusuna "Hayır, böyle bir konu görüşülmekte değil" yanıtını verdi.Trump'ın açıklaması ABD'li yayın kuruluşu NBC News'un, Beyaz Saray'ın Gülen'i gerekirse Türkiye'ye iade ederek ülkeden uzaklaştırmanın yollarını aradığı yönündeki iddiasına yanıt niteliğinde.NBC'nin haberinde, ABD yönetiminin Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yatıştırmak ve Suudi Arabistan hükümeti üzerindeki baskıyı da hafifletmek" istediği, Gülen'in iadesinin de gündemlerinde olduğu öne sürülmüştü. Trump: Kaşıkçı iddiasını CIA ile konuşacağımCumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerin olumlu olduğunu ve daha da geliştirilmelerini istediğini söyleyen Trump, Suudi Arabistan'ı da "hem istihdam hem de ekonomik kalkınma için gerçekten muhteşem bir ortak" olarak niteledi.Trump ayrıca, Washington Post gazetesinin "CIA'in Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna vardığı" yönündeki haberi sonrası, iddiaları CIA yetkilileri ile görüşeceğini söyledi.Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere geldiği İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü, cesedi ise bulunamadı.Türkiye cinayetin Suudi üst düzey bir yetkilinin emri olmadan işlenemeyeceği görüşünü dile getirirken, Riyad bu iddiayı yalanladı.Adalet ve Dışişleri Bakanları yalanlamıştıPerşembe günü NBC, iki ABD yetkilisine ve Beyaz Saray'ın talebinden haberdar olan iki kişiye dayandırdıkları haberde Beyaz Saray'ın Gülen'i iade etmeyi görüştüğü iddiasına yer veren bir haber yayımladı.Ancak ABD'nin adalet ve dışişleri bakanlıkları bu iddiayı reddetti.ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, gazetecilere yaptığı açıklamada Türk hükümetinin Gülen'in iadesi için ABD'ye defalarca talepte bulunduğunu, Türk hükümetinin sağladığı belgelerin Adalet Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte olduğunu kaydetti.NBC'ye konuşan bir Türk yetkili ise Türkiye hükümetinin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kaygılarını Gülen'in iade davasıyla ilişkilendirmediklerini söyledi.Yetkili, "İkisi arasında kesinlikle bir bağ görmüyoruz. Gülen'in iadesi konusunda ABD tarafının harekete geçtiğini görmek istiyoruz. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmamıza da devam edeceğiz" dedi.Gülen yapılanmasının ABD merkezli vakfı Alliance for Shared Values ise, Türk hükümetini 'Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini yasadışı talepleri için pazarlık kozu olarak kullanmakla' suçladı.