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Trump hakkında açılan davanın düşmesi için vakıflara 2 milyon dolar uzlaşma parası ödedi

Donald Trump yardım vakıflarını siyasi ve ticari amaçlar için kullanmak suçlamasıyla hakkında açılan davanın düşmesi için zarar gören taraflarla uzlaştığı 2 milyon doları ödedi. Trump'ın bu parayı Salı günü ödediği açıklandı.

11.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:31Trump hakkında açılan davanın düşmesi için vakıflara 2 milyon dolar uzlaşma parası ödedi
Donald Trump yardım vakıflarını siyasi ve ticari amaçlar için kullanmak suçlamasıyla hakkında açılan davanın düşmesi için zarar gören taraflarla uzlaştığı 2 milyon doları ödedi.

Trump daha önce kendisi hakkında açılan davaları kapatmak, otellerinin reklamını yapmak ve kişisel harcamalarda bulunmak için vakfının gelirlerini kullanmakla suçlanmıştı. 2 milyon doların 8 farklı vakfa eşit şekilde pay edilerek ödendiği belirtilirken bunların içinde 'Çocuklara Yardım Vakfı', Birleşik Siyahi Kolej Vakfı ve ABD Holokost Müzesi gibi vakıflar bulunuyor.
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Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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