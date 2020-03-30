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Trump: Harry ve Meghan'ın koruma masraflarını ABD ödemeyecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kaliforniya eyaletinde bulunduğu bildirilen Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın güvenliğini sağlayan koruma hizmetleri masraflarının ABD tarafından karşılanmayacağını açıkladı. Çift ise ABD'den böyle bir talepleri olmadığını duyurdu.

30.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:14
Trump: Harry ve Meghan'ın koruma masraflarını ABD ödemeyecek
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Kaliforniya eyaletinde bulunduğu bildirilen Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın güvenliğini sağlayan koruma hizmetleri masraflarının ABD tarafından karşılanmayacağını açıkladı. Çift ise ABD'den böyle bir talepleri olmadığını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraliçe ve İngiltere'nin iyi bir dostu ve hayranıyım. Kraliyeti terk eden Harry ve Meghan'ın Kanada'ya yerleştiği bildirilmişti. Şimdi de ABD'ye gelmek için Kanada'dan ayrılmışlar. Ancak ABD onların güvenlik ücretlerini ödemeyecek. Onlar ödemek zorunda" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Meghan Markle, Donald Trump, Kaliforniya, Dünya
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