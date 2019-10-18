Trump: Her iki tarafta da iyi bir irade var

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştüğünü yazdı.

Trump yaptığı Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni görüştüm. Kendisi bana küçük çaplı keskin nişancı ve havan ateşlerinin bertaraf edildiğini söyledi. Ateşkes ya da ara verme; Erdoğan da Kürtler de buna istekli. Ne yazık ki yıllar önce bu düşünce yoktu. Bunun yerine, her zaman çok zayıf bandajlarla ve yapay bir şekilde tutuldu. Her iki tarafta da iyi bir irade mevcut ve başarı için bu gerçekten iyi bir şans. Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı savaşçıları almaya ilk kez niyetli. Bu iyi ama geç bir haber. Biz onları yakaladıktan sonra yapılmalıydı. Neyse, büyük bir ilerleme kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yolladığı, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim" mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenilgiye uğratalım" diye paylaştı.