Haberler » Güncel » Trump Hong Kong tasarısını onayladı - Haber

Trump Hong Kong tasarısını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

28.11.2019 02:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 02:26Trump Hong Kong tasarısını onayladı
ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.
Trump, yaptığı yazılı açıklama ile Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.
Açıklamada Trump, "Bu tasarıyı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hong Kong halkına olan saygımdan dolayı imzaladım. Bu tasarı, Çin ve Hong Kong hükümetlerinin aralarındaki farklılıkları çözerek, uzun süreli barış ve refaha yol açmasını amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan ve Kongre'nin her iki kanadından da geçen tasarı, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat vekil ve Senatörlerden büyük destek almıştı.
Protestolarda şiddet dalgası
Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.
Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.
Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.
Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.
Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Hong Kong, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:22 Kapıkule sınır kapısı yolundaki kazada bulgar sürücü öldü
03:19 Markette çıkan yangın hasara yol açtı
03:05 Berberdeki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu
02:53 Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki kazada Bulgar sürücü öldü
02:49 İranlı bir kişinin öldürülmesi - Zanlı yakalandı
00:20 AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor
00:02 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet
23:27 Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik
23:16 Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
23:12 Polisle çatıştılar! Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar yakalandı
17:00 Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı
16:31 Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları
12:09 Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon
11:29 Kılıçdaroğlu'nun "Ülkücü kardeşlerim" sözlerine Bahçeli'den tepki: Üvey kardeş bile değiliz
09:02 İstifa sonrası ilk kez ekrana çıkan Ali Babacan, ekonomik krizin çıkmasını başkanlık sistemine bağladı
28.11.2019 03:25:23