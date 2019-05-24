Trump'tan Yeni Huawei Açıklaması: Ticaret Anlaşması Çerçevesinde Çözülebilir

Trump 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei Technologies'e yönelik şikayetlerinin bir ABD- Çin ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "çok tehlikeli" diye nitelendirdiği Huawei için açıklama yaptı. Trump yaptığı açıklamada " Huawei'nin ne yaptığına, genel güvenlik durumu, askeri durum açısından baktığınızda, çok tehlikeli olduğunu görüyorsunuz. Eğer Çin ile bir anlaşma yaparsak, Huawei'nin de bir şekilde anlaşmanın içine dahil edilmesi olası" dedi.

Trump, Çin ile yakın bir zamanda ticaret anlaşmasına varılması için "hala iyi bir olasılık" olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Amerikan hükümeti, Huawei ve ZTE gibi Çinli telekomünikasyon şirketlerinin ülkede faaliyetlerini engelleyecek yasal zemini sağlamak için resmen düğmeye bastı. ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ulusal güvenliğe kabul edilemez riskler oluşturabilecek telekomünikasyon ekipmanlarının satışını yasakladı. Dış güçlerin iletişim teknolojisi sayesinde ABD'yi suistimal için daha fazla imkan bulduğunu savunan Trump, bunun engellenmemesinin "yıkıcı etkileri" olabileceğini iddia etti.

Başkanlık kararnamesi, ABD Ticaret Bakanlığı'na yasaya uyumluluk planlarının hazırlanması için 150 günlük bir süre verdi. ABD'de tüm resmi kurumların kararnamenin gerektirdiği adımları atması planlanıyor.

ADI GEÇMİYOR AMA ASIL HEDEF ÇİN

Hazırlanan ulusal acil durum kararnamesinde Çin'in adı doğrudan geçmiyor. Ancak ABD'nin kararnamesinin asıl hedefinin Çin olduğunu görmek pek zor değil. Amerikan hükümeti uzun süredir Huawei ve ZTE ile çalışan resmi kurumları ve özel şirketleri casusluk endişeleri nedeniyle vazgeçirmeye çalışıyor. Huawei'nin Çin'in resmi güvenlik kurumları tarafından fonlandığı iddiası da Amerikan yetkililerin dile getirdiği konular arasında bulunuyor. Bu doğrultuda Huawei'ye ticari sır ve yaptırım ihlalleri nedeniyle suçlamalar da yönelten Amerikan yönetimi, somut bir kanıt olmamasına rağmen İngiltere ve Kanada gibi müttefiklerine de Huawei'yle çalışmamaları yönünde baskı yapmıştı.

Donald Trump tarafından imzalanan kararnamenin belli açılardan bir formalite olmaktan öteye geçmediği söylenebilir. Amerikan mobil operatörleri uzun süredir şebekelerinde Çinli şirketlerin ürünlerini kullanmıyor. Yine de, mevcut duruma resmi bir boyut kazandırılmasının ABD ve Çin arasındaki gerilimi de tırmandıracağı söylenebilir.

Kaynak: DHA