Trump'ı çıldırtacak açıklama ABD'den geldi: Faizlerin düşürülmesine gerek yok

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, faiz oranlarının indirilmesi yönünde acil bir ihtiyaç görmediğini söyledi.

Wall Street Journal'a demeç veren Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, "Faiz oranlarının her iki yönde de hemen hareket ettirilmesi yönünde acil bir ihtiyaç olmadığı görüşündeyim" diye konuştu.

'ZAYIFLAMA OLURSA FAİZ İNDİRİLECEK'

Harker, ABD ekonomisinin önemli oranda zayıflamakta olduğunun görülmesi halinde faizlerin indirileceğini belirtirken, hali hazırda böyle bir zayıflama yaşanmakta olduğunu görmediğini ifade etti.

TRUMP, FAİZLERİN İNDİRİLMESİNİ İSTİYOR

Trump, Cuma akşamı yaptığı açıklamada, Fed'in diğer ülkeler tersini yaparken faizleri çok erken ve çok sık yükselttiğini savundu ve "Eğer faiz oranlarını düşüren bir Fed olsaydı, bir roket gibi olurduk. Ancak ne yaptığını bilen bir Fed yok" ifadelerini kullandı.