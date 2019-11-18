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Trump: İfade vermeyi düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıyla resmi olarak başlayan azil sürecine ilişkin açıklama yaptı.

18.11.2019 18:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:49Trump: İfade vermeyi düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıyla resmi olarak başlayan azil sürecine ilişkin açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabından, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 'çılgın' diyerek, "İfade vermeyi düşünüyorum" dedi.

Trump, sosyal medya paylaşımında, "Bizim çılgın, hiçbir şey yapmayan Temsilciler Meclisi Başkanımız, asabi Nancy Pelosi, Pazar günü bir programda 'cadı avı' kapsamında ifade vermemi istedi. Pelosi aynı zamanda, bunu yazılı olarak da yapabileceğimi söyledi. Yanlış hiçbir şey yapmamış olmama ve bu olaya kredi vermekten hoşlanmamama rağmen, bu fikir hoşuma gitti ve bunu yapacağım. Bunu ciddi şekilde düşünüyorum!" ifadelerini kullandı.



Dünya

Kaynak: DHA

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