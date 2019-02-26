Dünyanın Gözü Bu Zirvede! Trump ile Kim Jong-un Vietnam'da Bir Araya Gelecek

Her yaptığı olay olan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile 27- 28 Şubat'ta yapılacak zirve kapsamında Vietnam'a geldi.

COŞKUYLA KARŞILANDI

Hanoi kentinde düzenlenecek zirve için Kim Jong-un 60 saatlik tren yolculuğu yaptı ve Vietnam'ın Çin sınırındaki tren istasyonuna vardı. Tren istasyonu çevresinde çok sayıda kişi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u coşkuyla karşıladı. Kim Jong-un'un özel aracına yakın korumaları ve Vietnam polisi eşlik etti.

ZİRVEDE SAVAŞIN BİTİŞİNİ İLAN EDEBİLİRLER

Güney Kore, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılacak zirvede liderlerin Kore Savaşı'nın bitişini ilan etmesini beklediklerini bildirmişti. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom , "Bizce bunun (barış ilanı) yolu açık. Bunun ne şekilde olacağını bilmek mümkün değil, ama inanıyorum ki ABD ve Kuzey Kore savaşı her düzeyde sonlandıracak bir deklarasyon konusunda anlaşabilirler." demişti.

Savaşın yerli tarafları olan Güney ve Kuzey Kore'nin, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim arasında, geçen yıl eylülde Kuzey'in başkenti Pyongyang'da yapılan zirvede iki ülke ordularının tüm düşmanca eylemlere son vereceklerine dair imzaladıkları anlaşmanın "de facto" barış ilanı anlamına geldiğine dikkati çeken Sözcü Kim, ABD ile Kuzey Kore'nin yapacağı benzeri bir deklarasyonun savaşın pratikte sonu anlamına geleceğinin altını çizmişti.

"GERİYE YALNIZCA ABD VE KUZEY KORE KALIYOR"

Sözcü Kim, "Bu durumda geriye yalnızca ABD ve Kuzey Kore kalıyor. Eğer ABD ve Kuzey savaşın sonunu ilan ederse, savaş pratik anlamda bitmiş sayılır. Bunu ilan etmenin çok sayıda yolu var ve biz savaşın sonunu ilan edecek her tür deklarasyonu olumlu karşılayacağımızı belirtiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Önemli olanın Kuzey Kore'nin sorunsuz şekilde nükleer silahlardan arındırılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Sözcü Kim, barış ilanının Kuzey Kore'ye sağlayacağı güvencenin sürecin hızlanmasına yardımcı olacağını kaydetmişti.

Mevcut ateşkes anlaşmasının yerini alacak bir barış anlaşmasının ise ancak Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasının ardından gündeme gelebileceğini vurgulayan Sözcü Kim, "Barış anlaşması son derece karmaşık yapısal unsurların müzakere edilmesini gerektirecektir. Anlaşma çok taraflı bir güvenlik garantisinin varlığını gerektirdiğinden ancak çok taraflı bir müzakereyle ortaya konulabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.