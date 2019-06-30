ABD tarihinde bir ilke imza atan Trump ile Kim, silahsız bölgede görüştü

Güney Kore 'de temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump , Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un Güney Kore- Kuzey Kore sınırında yer alan silahsızlandırılmış bölgede görüştü. Trump, görüşmeye ilişkin "Dünya için harika bir gün" yorumunu yaparken Kim de "Bugün dünden daha farklı" dedi.

Japonya 'nın Osaka kentinde yapılan G-20 Zirvesi'nin ardından Güney Kore'ye geçen ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi. Trump, görev başındayken Kuzey Kore toprağına basan ilk ABD Başkanı oldu.

TRUMP: HARİKA BİR GÜN

ABD Başkanı Donald Trump , görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Dünya için harika bir gün. Silahsızlandırılmış bölgeye adım attığım için gururluyum." dedi.

KİM: TRUMP'IN GÖRÜŞME TEKLİFİ BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada "Trump'ın görüşme teklifi beni çok şaşırttı. Trump'la harika ilişkiler bize sınırları aşma fırsatı tanıdı. Bugün dünden daha farklı." ifadelerini kullandı.

İLK ZİRVEDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur 'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam 'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti.

ESİ BAŞKAN CARTER GÖREV SÜRESİ BİTİNCE GİTMİŞTİ

Eski ABD Başkanı Bill Clinton da Beyaz Saray'daki görevinin son aylarında Kuzey Kore'ye geçmeyi planlamış ama 2000 yılında George W. Bush'un seçimleri kazandığının netleşmesiyle vazgeçmişti.

ABD'nin eski başkanlarından Jimmy Carter da Beyaz Saray'daki görevi sona erdikten sonra diplomatik temaslar için Kim'in babası Kim Il-sung'u 1994 yılında ziyaret etmişti.