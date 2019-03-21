Trump'ın Açıklamasına Ankara'dan Tepki Üstüne Tepki

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, ABD
Başkanı Trump
'ın skandal Golan tepeleri açıklamasına tepki gösterdi. Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin
topraklarını işgal eden İsrail
'in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Donald Trump, Güncel
Kaynak: İHA