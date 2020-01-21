Trump'ın azil davasında duruşmalar başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik sürecin Senato'daki ilk duruşması bugün yapılıyor. Yargılamada Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan kendi siyasi çıkarları için bazı soruşturmalar başlatmasını istemesinin ve Kiev'e askeri yardımı askıya almasının görevi kötüye kullanmak olup olmadığı karara bağlanacak. Trump ayrıca azil sürecinde Kongre'nin görevini yapmasına engel olmakla da suçlanıyor.

YARGILAMA USULÜ TARTIŞILIYOR

Duruşmayı Anayasa Mahkemesi Başyargıcı John Roberts yönetiyor. Duruşmada ilk olarak Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın yargılama usulüyle ilgili tasarısı tartışılıyor.

"AZİL SAVCILARI VE BAŞKAN TANIK ÇAĞIRABİLMELİ"

Duruşmada savcılık görevini üstlenen Temsilciler Meclisi üyelerinden Adam Schiff, tasarıyı reddetti ve azil savcılarının tanıklarını çağırabilmesi gerektiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı olan Schiff, Başkan Trump'ın da kendi tanıklarını çağırma hakkı olması gerektiğini de söyledi ve "Bu duruşma neden herhangi bir başka duruşmadan farklı olmalı ki? Kısa yanıt, olmamalı. Ancak McConnell'ın tasarısı duruşma sürecini alt üst edecektir" dedi.

Duruşma öncesi açıklama yapan Schumer, Senato'daki Demokratlar'ın lideri Chuck Schumer da, ilk değişiklikte Senato'dan mahkeme celbiyle Beyaz Saray'dan Başkan'a yönelik suçlamalarla ilgili belgeleri teslim etmesini isteyeceklerini kaydetmişti.

Schumer yargılama sürecinde bir dizi değişiklik daha talep edebileceklerini de belirtmiş, "Kimse bu belgelerin (Başkan hakkındaki) suçlamalarla doğrudan bağlantılı olmadığını ve Senato tarafından incelenmesinin gereksiz olduğunu iddia edemez" demişti.

KİLİT KONU: TANIKLAR

İlk oturumda, yargılama sürecinin usullerinin belirlenmesi bekleniyor.

Bugün gündeme gelmesi beklenen ve yargılama sürecini temelden etkileyebilecek olan konu ise tanıkların dinlenip dinlenmeyeceği olacak.

ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, Beyaz Saray'da görev yapan ve eskiden Trump'ın ekibinde yer alan isimlerin duruşmalarda tanık olarak dinlenmesini talep ediyor.

Tanıkların dinleneceği yönünde bir ek maddenin yargılama kurallarına girebilmesi için ön duruşma sonunda yapılacak oylamada kabul edilmesi gerekecek.

SALT ÇOĞUNLUK ARANIYOR

Tanık ifadelerinin yargı sürecinin parçası haline getirilmesi için yapılacak oylamada salt çoğunluk gerekecek.

Ancak 100 sandalyeli ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçiler 53 sandalye ile çoğunluğu ellerinde tutuyor.

Demokratlar, yargılama sürecinde Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Beyaz Saray genel sekreterliği görevini vekaleten yürüten Mick Mulvaney ve Beyaz Saray Bütçe Ofisi'nden Michael Duffey gibi isimlerin Senato'da ifadeye çağırılmaları gerektiğini söylüyor.

John Bolton ve Demokrat Başkan adaylarından eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, kendilerine celp gönderilmesi halinde ifade vereceklerini söylediler.

ÇARŞAMBA'YA SARKMASI BEKLENİYOR

Ön durulmada yargılama sürecinin kuralları oylanıp kabul edildikten sonra, Trump'ın azil davasında duruşmalara geçilecek.

Duruşmaların bugün başlaması halinde öncelikle yargılama sürecinde savcı rolünü üstlenen ve 'azil yöneticileri' olarak adlandırılan Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump'ın neden görevden azledilmesi gerektiği konusunda açılış konuşmalarını yapacak.

Ancak bugünkü ön duruşmanın uzaması ve açılış konuşmalarının da Çarşamba'ya sarkması bekleniyor.

Duruşmalar sırasında Senatörlerin iddia ya da savunma makamıyla doğrudan konuşmasına izin verilmiyor. Ancak baş yargıç üzerinden sorularını yazılı olarak iletebilecekler.

Tanıkların sorgulanması ve yargılama süreci boyunca ortaya çıkacak diğer meselelerle ilgili kararlar Senato'da yapılacak oylamalarla alınacak. Burada salt çoğunluk aranıyor.

Duruşmaların ne kadar süreceği de ön duruşma sonrası yapılacak oylamada tespit edilecek.

KANITLARIN SUNULMASI

Bugünkü ön duruşmada tanıkların dinlenmesi yönünde karar çıkarsa, her iki taraf da kendi tanıklarını getirip dinletebilecek.

Taraflar kendi ve karşı tarafın tanığını sorgulayabilecek.

Senato ayrıca verilecek önergelerle kanıtların incelenmesiyle ilgili kapsamı genişletme ya da daraltma yönünde de karar alabilecek.

KAPANIŞ KONUŞMALARI

Hem iddia hem de savunma makamı, yargılamayla ilgili kapanış konuşmalarını yapacaklar.

Burada, önce savunma, en sonunda da azil süreci yöneticileri söz alacak.

Böylece süreçte ilk sözü de son sözü de Temsilciler Meclisi söylemiş olacak.

DEĞERLENDİRMELER

Senatörler, yargılamada sunulan argümanlar, kanıtlar ve tanıklarla ilgili değerlendirmelerini yapacaklar.

Daha önceki süreçlerde, değerlendirme aşaması kapalı kapılar ardında yapılmıştı.

Ancak Senato'nun karar vermesi halinde, değerlendirmelerin halka açık şekilde yapılması da mümkün.

NİHAİ OYLAMA

Senatörler, Trump hakkında görevden alınma soruşturmasının yasal dayanağı olan iki yasa maddesiyle ilgili ayrı ayrı karar alacak.

Trump bu maddelerden ilkinde görevini kötüye kullanmak, ikincide de Kongre'nin çalışmalarına engel olmakla suçlanıyor.

Senato'da üçte iki çoğunluğun suçlu bulması halinde Trump görevden alınacak.

Bunun için 100 sandalyeli Senato'da 67 oya ulaşılması gerekiyor. Bu sayıya ulaşılması için ise en az 20 Cumhuriyetçi senatörün Trump'ın görevden alınmasını desteklemesi gerekiyor. Ancak bu olasılık oldukça düşük görülüyor.

Senato'dan Trump'ın suçsuz bulunması yönünde bir karar çıkması bekleniyor.

Oylama yapılıp karar çıktıktan sonra Trump ile ilgili görevden azil soruşturması da kapanmış olacak.