Trump'ın azil süreci - Beyaz Saray: Soruşturmada iş birliği yapmayacağız

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinden azledilmesi için Demokrat Parti'nin başlattığı yasal süreçte, soruşturmayı yürüten Demokratlarla iş birliği yapmayacaklarını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokratların başkanlığındaki üç ayrı komite Trump hakkında azil soruşturması yürütüyor.

Demokrat yetkililere Beyaz Saray'dan gönderilen mektupta sürecin "temelsiz" ve "anayasal olarak geçersiz" olduğu ifade edildi.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ve üç komitenin başkanlarına gönderilen, soruşturmanın oylama yapılmadan başlamasının anayasaya aykırı olduğu belirtildi.

Mektupta Demokratlar 2016 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalışmakla suçlandı ve "Amerikan halkına yönelik vazifelerini yerine getirebilmesi için Başkan Trump ve yönetimi, partizan ve anayasaya aykırı soruşturmanıza bu şartlar altında katılamaz" dendi.

Trump yönetimi Salı günü daha erken saatlerde de ABD'nin Avrupa Birliği büyükelçisi Gordon Sondland'ın Kongre'de süren azil soruşturmasında ifade vermesini engellemişti.

Sondland, azil soruşturmalarının sürdüğü üç komitenin yetkilileriyle kapalı kapılar ardında görüşecekti ancak "Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen emir üzerine" görüşmeye gitmediğini açıkladı.

Azil süreci nasıl başladı?

Soruşturmanın ana dayanağını, Trump'ın görevini kötüye kullanarak 2020 Başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın soruşturulması için Ukrayna'ya baskı yaptığı şüphesi oluşturuyor.

Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesi dökümlerine dayandırılan iddialara göre Trump'ın, Ukrayna'ya yapılacak yardımlar karşılığı Zelenskiy'den istihbarat istediği ifade ediliyor.

Hunter Biden, bir dönem Ukrayna'da bir enerji şirketinin yönetim kurulunda yer alıyordu.

Trump, Joe Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde Ukrayna politikalarından sorumlu olduğunu, ancak aynı zamanda oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'da bir enerji şirketinin yönetim kuruluna girmesinin çıkar çatışması oluşturduğunu savunuyor.

Ancak Trump bu iddiasına yönelik olarak herhangi bir usulsüzlüğe işaret eden bir delil ortaya koymadı.

Joe Biden ise olayla ilgili olarak paylaştığı Twitter mesajında, "Donald Trump, iç siyasetteki bir rakibine karşı karalama kampanyası kurgulayabilmek adına Ukrayna'ya baskı yaptı. 'Deşifre' bunu açık biçimde gösteriyor. Bu gücün istismarıdır, Başkanlık yemininin bozulmasıdır ve demokrasimize zarar vermektir. Kongre gereğini yapmalı" demişti.