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Trump'ın azil süreci: Bir telefon konuşması ile adım adım nasıl bu noktaya gelindi?

Trump'ın azil süreci: Bir telefon konuşması ile adım adım nasıl bu noktaya gelindi?

12.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:16Trump'ın azil süreci: Bir telefon konuşması ile adım adım nasıl bu noktaya gelindi?

Bu hafta milyonlarca Amerikalı, kamuoyuna açık oturumların başlaması ile evlerinin oturma odasından ilk kez azil soruşturmasındaki delilleri dinleme fırsatı bulacak.

Ülke tarihinde dördüncü kez görevdeki bir ABD başkanı, azil süreci ile Beyaz Saray'dan uzaklaştırılma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Peki bu noktaya nasıl gelindi?

Donald Trump'a yöneltilen suçlama; 400 milyon dolar değerindeki askeri yardımı baskı aracı olarak kullanmak ve Ukrayna'nın yeni seçilen devlet başkanının, 2020 Başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden hakkında soruşturma başlatmasını sağlamaya çalışmak.

Trump bir telefon konuşmasına uzanan bu suçlamaları kabul etmiyor.

Azil soruşturması noktasına uzanan gelişmeleri üç bölümde derledik.









Diplomasi









CIA görevlisi Trump'ı ihbar etti









Soruşturma aşaması


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya
BBC


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