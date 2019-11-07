Trump'ın azledilmesi için harekete geçildi: ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi ilk açık oturumuna başlıyor

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta, Meclis İstihbarat Komitesi, görevden alma soruşturmasının bir parçası olarak ilk açık oturumlarını yapacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturması kapsamında gerçekleşecek açık oturumlar haftaya başlıyor. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, açık oturumlar kapsamında ilk olarak 13 Kasım'da 2006-2009 yılları arasında görev yapan ABD eski Kiev Büyükelçisi William Taylor ve Dışişleri Yetkilisi George Kent'in, 15 Kasım'da ise 2016-2019 yılları arasında görev almış ABD eski Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch'in ifade vereceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile 25 Temmuz'da telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve 2020 seçimlerinde muhtemel rakibi Joe Biden'ın soruşturulması için Zelenski'den yardım istemişti. Görüşmenin transkripti yayınlandıktan sonra ABD Kongresi'nde Trump'a yönelik azil soruşturması başlatılmıştı.