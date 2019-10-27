Trump'ın "Bağdadi öldü" açıklamasına Rusya şüpheyle yaklaştı: Doğrudan delil göster

ABD'nin, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü açıklamasını değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı, Washington'a, Bağdadi'nin Nusra'nın kontrolündeki topraklarda bulunduğuna dair doğrudan delil sunma çağrısını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde, İdlib bölgesinde Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan toprakların tamamen El Kaide şubesi olan Nusra tarafından idare ve kontrol edildiğini belirterek, "Bu örgüt, Suriye'de en büyük rakibi olarak DEAŞ ve her bir temsilcisini her zaman hiçbir tavizde bulunmadan bulduğu yerde hemen yok ediyor. Bu yüzden DEAŞ'ın eski liderinin, Suriye El Kaide'sinin kontrolündeki topraklarda huzurlu bir şekilde bulunması en azından ABD veya operasyonun başka katılımcılarının bazı doğrudan kanıtları sunmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

ABD, Suriye'de düzenlenen bir operasyonla Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. Operasyonun, Suriye'nin tam olarak neresinde gerçekleştirildiği açıklanmazken Başkan Donald Trump, ABD'nin operasyon için bölgeye gireceğinin Türkiye tarafından bilindiğini belirterek, "Türkiye zorluk çıkarmadı, harikalardı" ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca operasyonun düzenleneceğine dair Rusya'ya da bilgi verdiklerini söyleyen ABD lideri, "Onların kontrolünde olan bölgeden geçeceğimizi biliyorlardı. Ancak neden girdiğimizi bilmiyorlardı" demişti.

ÇELİŞKİLİ AYRINTILARA DİKKAT ÇEKTİ

Konaşenkov, "Bu operasyonda yer alan doğrudan katılımcı ve ülke sayısındaki artış ve her birisinin tamamen çelişkili ayrıntılar vermesi, operasyonun gerçek ve başarılı olduğuna dair soru işaretleri ve şüpheler doğuruyor" dedi.

Trump'ın, "Ruslar, onların kontrolünde olan bölgeden geçeceğimizi biliyorlardı" sözlerini de değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Bu operasyon sırasında ABD savaş uçaklarının İdlib gerilimi azaltma bölgesi hava sahasından geçişine yardımcı olunduğuna dair hiçbir bilgimiz yok" diye konuştu.

"HAVA SALDIRISI TESPİT EDİLEMEDİ"

Konaşenkov, "Geçen cumartesi ve genel olarak son günlerde, ABD veya 'uluslararası koalisyona' ait savaş uçakları tarafından İdlib gerilimi azaltma bölgesine yönelik hava saldırıları tespit edilmedi" diye ekledi.

Konoşenkov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye hükümet ordusunun, Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle 2018 başlarında DEAŞ'ın tamamen bozguna uğrattığı andan itibaren Ebubekir el Bağdadi'nin yeni 'ölümünün' Suriye'deki mevcut duruma veya İdlib'de kalan teröristler üzerinde hiçbir önemli etkisi yok."

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu. Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için, "İntihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi." ifadesini kullanan Trump, konuşması şu şekilde sürdürmüştü:

"Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler."