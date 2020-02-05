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Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasındaki iddiaları doğru mu?

ABD Başkanı Donald Trump geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında birçok iddia ortaya attı. Bazıları doğru olan bu söylemlerin bazıları ise yanlıştı.

05.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:54Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasındaki iddiaları doğru mu?
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Konuşmasında 3 yıl önce 'Amerika'nın geri dönüşünü' başlattıklarına işaret eden Trump, konuşmasında ağırlıklı olarak kendi yönetiminin performansını övdü.

İşsizliğin, suçun ve yoksulluğun azaltılması, güvenin ve gelir düzeyinin artırılması gibi birçok konuda ciddi gelişme kaydettiklerini ve ekonomiyi güçlendirdiklerini söyleyen Trump'ın bazı yorumlarının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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