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Trump'ın BM 74. Genel Kurul Görüşmeleri programı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında Pakistan, Irak, İngiltere ve Yeni Zelanda gibi birçok ülkenin lideriyle ikili görüşmeler yapacağı bildirildi.

20.09.2019 22:44Trump'ın BM 74. Genel Kurul Görüşmeleri programı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında Pakistan, Irak, İngiltere ve Yeni Zelanda gibi birçok ülkenin lideriyle ikili görüşmeler yapacağı bildirildi.
ABD'li üst düzey yetkililer, Trump'ın BM Genel Kurulu programına ilişkin gazetecileri telekonferansla bilgilendirdi.
Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Trump, New York'taki Genel Kurul görüşmeleri döneminde Pakistan, Polonya, Yeni Zelanda, Singapur, Mısır, Güney Kore, İngiltere, Hindistan, Irak, Japonya, Ukrayna ve El Salvador liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Trump, pazartesi günü BM Genel Merkezi'nde yapılacak "Küresel Dini Özgürlükleri Koruma Çağrısı" başlıklı etkinlikte konuşacak.
Salı günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in düzenleyeceği öğle yemeğine "onur konuğu" olarak katılacak Trump, aynı günün akşamı diplomatik bir resepsiyona ev sahipliği yapacak.
Trump, çarşamba günü Venezuela konusunda Batı Yarımküre ülkelerinin liderleriyle toplantıya katılacak.
ABD Başkanı Trump, aynı gün New York'ta basın toplantısı düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Güncel

Kaynak: AA

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