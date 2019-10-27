Donald Trump'ın "Büyük bir şey" oldu tweeti, kamuoyunu heyecanlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Az önce çok büyük bir şey oldu" şeklindeki Twitter paylaşımı kamuoyunda heyecana neden oldu. Beyaz Saray, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu. ABD basınınında DAEŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edildi.

TRUMP'TAN HEYECAN YARATAN TWEET

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırdı. DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edildi. Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16: 00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

GİZLİ OPERASYON

Öte yandan Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.

Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti. Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi.