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Trump'ın çin açıklamasıyla abd piyasaları artışla açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa'nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde, Çin'in ABD'ye misilleme olarak uyguladığı ek gümrük vergilerine karşın, görüşmelere hazır olduğunu söylemesi etkisiyle, ABD hisse senedi piyasaları haftaya artışla başladı.

26.08.2019 16:49 Trump'ın çin açıklamasıyla abd piyasaları artışla açıldı

– ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa'nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde, Çin'in ABD'ye misilleme olarak uyguladığı ek gümrük vergilerine karşın, görüşmelere hazır olduğunu söylemesi etkisiyle, ABD hisse senedi piyasaları haftaya artışla başladı.

Trump'ın G7 Zirvesi'ndeki "Çin, dün gece üst düzey ticaret yetkililerimizi arayarak yeniden görüşmelere dönmek istediklerini söyledi, bu yüzden yeniden masaya oturacağız ve sanırım bu kez bir şeyler yapmak istiyorlar" yorumu piyasalarda canlanmaya neden oldu.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.77,

Nasdaq yüzde 0.89 ve

S&P yüzde 0.73 yükseldi.

- İstanbul


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: DHA

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