Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ABD'yi karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'deki harekattan hemen önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubun yankıları devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Amerikalı gazeteciler, mektubun gerçek olduğuna inanmakta güçlük çektiklerini anlattı. Amerikalı siyasetçiler de skandal mektupla ilgili "Delilik" yorumunu yaptı.

İşte yorumlardan bazıları:

Connecticut Üniversitesi'nde Amerikan dış politikası uzmanı olan Brad Simpson, Twitter'da şu yorumu yaptı: "Ben, bir Amerikan dış politikası uzmanıyım. ABD Başkanlarının yabancı liderlere yazdığı çok fazla mektubu okudum ve bir başkanın böylesine tehditkar, böylesine acayip, görgü kurallarından böylesine bir mektup yazdığını hiç görmedim. Trump gerçekten çok kötü durumda."

"DANIŞMANLAR BÖYLE BİR MEKTUP YAZMAZ"

"Bu mektup, politika belirleme sürecinde tamamen bir çöküntü olduğuna ve Başkan'ın danışmanlarından hiçbir katkı gelmeden doğaçlama yaptığına işaret. Zira hiçbir becerikli, ciddi bir politika belirleyici böyle bir mektuba imza atmaz" diyen Simpson, Trump'ın danışmanlarının bile haberi olmadan mektubu bir sekreteri aracılığıyla göndermiş olabileceğini belirtti. Simpson, "Türkiye'nin Suriye harekatının içerdiği riskler düşünüldüğünde, bunun ne kadar çılgınca olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez" ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLAR ŞAŞKIN: GERÇEK OLDUĞUNA İNANMADIK

Demokrat Kongre üyesi Mike Quigley, CNN'e yaptığı yaptığı açıklamada, "Dürüst olacağım. Önce bunun gerçekten bir şaka olduğunu sandım, Oval Ofis'ten böyle bir şey çıkmış olamazdı. Onun (Trump'ın) bunu yazmış olması ve bizi etkilemediğini söylemesi, en seviyedeki cehaletin göstergesi" dedi.

Quigley, "Sanki ABD Başkanı bir anlığına mantığını kaybetmiş, sadece aklına gelenleri öfkeyle dikte etmiş gibi. Oysa bunlar, dünyanın sıradışı biçimde tehlikeli bir yerinde yaşanan, sıradışı biçimde tehlikeli meseleler" diye konuştu.

"BU DELİLİK"

Temsilciler Meclisi'nin Cumburiyetçi üyelerinden Justin Amash mektubu "Bu delilik" diyerek paylaşırken, bir diğer Cumhuriyetçi üye Seth Moulton, "İçler açısı. Amerika'nın başarısız liselerinde okuyan ortalama bir öğrenci bile bundan daha etkili bir mektup yazardı" dedi.

"TEYİT ETMEK ZORUNDA KALDIK"

Daily Beast sitesi mektubu 'tuhaf' diye nitelerken, NBC News kanalı da 'sıradışı' sıfatını kullandı. NBC News haberi canlı yayında, "O kadar tuhaf ki, Beyaz Saray'dan teyit etmek zorunda kaldık" ifadeleriyle duyurdu.

BBC: ERDOĞAN MEKTUBU ÇÖPE ATTI

BBC, "Başkanlar arasındaki mektuplarda böyle bir dilin kullanıldığını tahayyül etmek zor" ifadelerini kullandı. BBC'ye konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarıysa, Erdoğan'ın mektubu 'çöpe attığını' söyledi. İsim vermeden konuşan kaynaklar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubu aldı, tamamen reddetti ve çöpe attı" dedi.

The Guardian gazetesi de, ilk olarak bir Fox Bussiness sunucusu tarafından paylaşılan mektubun gerçekliğinin başta şüphe yarattığını vurguladı.