Trump'ın Danışmanı Kushner, Katar Dışişleri Bakanı ile Bölgesel Meseleleri Görüştü

Katar Dışişleri Bakanı
Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner
ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, Kushner ile başta Filistin- İsrail
barış görüşmeleri olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Başkent Doha
'da gerçekleşen görüşmede ayrıca bölgesel meselelerle birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların geliştirilmesi konuları ele alındı.
Kushner'e görüşmelerde Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile İran
Özel Temsilcisi Brian Hook eşlik etti.
Haberde başka detaya yer verilmedi. Beyaz Saray
'da 20 Ocak 2017'de göreve başlayan Trump, damadı ve başdanışmanı Kushner'i İsrail ile Filistin arasındaki Orta Doğu
barış müzakereleri sürecinde görevlendirmişti.
Filistin Yönetimi, geçen yıl ABD'nin Tel Aviv
'deki büyükelçiliğini Kudüs
'e taşımasının ardından Washington
'ın barış sürecinde arabulucu olamayacağı açıklamasını yapmıştı.
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Kaynak: AA