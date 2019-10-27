Trump'ın dünyayı heyecanlandıran tweetinin ardından İran duyurdu: Bağdadi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi. Dünyayı heyecanlandıran tweetin ardından İranlı yetkililer, 'Suriyeli kaynakları Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdi' açıklamasını yaptı.

"ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY OLDU"

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ 16:00'da 'önemli bir açıklama' yapacağı belirtildi.

Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok büyük bir şey oldu" derken, bahsettiği konunun içeriğine dair bir bilgi vermedi.

"BAĞDADİ İDLİB'DE ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Öte yandan, Newsweek'in haberine göre, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ABD Özel Kuvvetleri'nce düzenlenen bir baskında öldürüldüğü iddia edildi.

Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta IŞİD lideri Ebubekir IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.

Trump'ın onayladığı ifade edilen söz konusu baskının Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisine ve bir ABD Ordusu yetkilisine dayandırılan haberde, 'çok gizli' operasyonda öldürülen kişinin Bağdadi olduğuna dair Pentagon'un 'yüksek inanca' sahip olduğu ancak detaylı doğrulama için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, 'Suriyeli kaynakları Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdi' açıklamasını yaptı. Ajans, Iraklı iki yetkilinin de Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin Suriye'den bilgi aktarıldığını açıkladıklarını duyurdu.

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son Mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla IŞİD'i kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.