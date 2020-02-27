Türkiye, Trump'ın elindeki haritada koronavirüse hazır olan ülkeler arasında yer aldı

ABD Başkanı Donald Trump dün gece koronavirüs ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında ABD'nin koronavirüse hazır olduğunu söyleyen Trump, ölümcül virüse hazır olan ülkelerin yer aldığı bir haritayla konuşmasını gerçekleştirdi. Haritada Türkiye 'nin de iyi hazırlanan ülkeler arasında yer alması dikkat çekti.

ELİNDE HARİTAYLA ÇIKTI

Trump, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa bir süre sonra küresel bir paniğe sebep olan koronavirüs hakkındaki açıklamaları harita üzerinden değerlendirdi. Trump'ın elinde tuttuğu haritada, "Salgına en hazır ve en hazırlıksız ülkeler" başlığı yer alırken, haritanın üzerinde, "2019'da bir hastalık/salgın olması durumunda en iyi müdahale edebilecek ve edemeyecek ülkeler" ifadesi dikkat çekti. Haritada kırmızı renkte gösterilen bölgeler en hazırlıksız, açık sarı renkli ülke ve bölgeler ise en hazır ülkeler olarak gösterildi. Turuncu renkli noktalar "orta derecede hazır" olarak belirtildi.

TÜRKİYE ORTA DERECEDE HAZIRLIKLI

Trump'ın elinde tuttuğu haritada ABD, İngiltere ve Hollanda en hazır ülkeler olarak gösterilirken, Kuzey Kore, Somali ve Ekvador Ginesi en hazırlıksız ülkeler olarak göze çarpıyor. Trump'ın elinde tuttuğu ve sunumunu dayandırdığı haritada Türkiye de yer alıyor. Haritada Türkiye orta derecede hazırlıklı ülkeler arasında yer alıyor.

VİRÜSÜ, ABD İÇİN "DÜŞÜK RİSK" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ettiklerini, virüsün ABD için hala çok düşük bir risk oluşturduğunu ifade etti. Trump ayrıca, Japonya'daki Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan ve dezenfekte olmuş Amerikan vatandaşlarının ülkeye getirilerek karantinaya alındıklarını belirtti.

"15 HASTAMIZ VAR, BAZILARI İYİLEŞİYOR"

Kongre'den korona virüsü ile ilgili mücadele edilmesi için 2.5 milyar dolar fon talep ettiklerini ve daha fazlasına da ihtiyaçlarının olabileceğini belirten Trump, "Korona virüsü ile ilgili 15 hastamız var ve bazıları iyileşiyor" dedi. Trump, belli bir noktada İtalya, Japonya ve Güney Kore'ye seyahatlerine yönelik kısıtlamalar getirebileceklerini ancak şu an için bunun doğru bir zaman olmadığını düşündüğünü vurguladı.