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Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump'ın Türkiye politikasını kişisel çıkarları doğrultusunda yönettiğini söyledi.

13.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:17

ABD Başkanı Donald Trump tarafından kovulan üçüncü Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, özel bir toplantıda eski patronunun dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bolton, Trump'ın Türkiye politikasını kişisel ve mali çıkarlarının yönlendirdiğini savundu.

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Morgan Stanley'nin en büyük heç fon müşterileri için düzenlenen basına kapalı toplantıda Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yaptığı konuşmayla ilgili orada bulunan 6 kişi, NBC News'a bilgi verdi.

Buna göre neo-con hareketin şahin ismi, Trump'ın kendisini en hüsrana uğratan yanının Türkiye'ye muamelesi olduğunu söyledi.

KİŞİSEL OLARAK NİTELEDİ

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD Kongresi'nde hem Cumhuriyetçi Parti hem de Demokrat Parti üyelerinin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını desteklediğini hatırlatan Bolton, Trump'ın buna direnmesini ise 'mantıksız' olarak niteledi.

Bolton, 'Trump'ın Türkiye'ye yönelik pozisyonunun, danışmanlarından hiçbir tarafından desteklenmezken, kişisel veya işle ilgili bir ilişkisi tarafından belirleniyor olması gerektiğini' savundu.

Washington Post, TrumpWashington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti

Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, John Bolton, Dünya, Ekonomi, Güncel


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