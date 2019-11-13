Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından kovulan üçüncü Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, özel bir toplantıda eski patronunun dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bolton, Trump'ın Türkiye politikasını kişisel ve mali çıkarlarının yönlendirdiğini savundu.

EN ÇOK TÜRKİYE POLİTİKASI ŞAŞIRTMIŞ

Morgan Stanley'nin en büyük heç fon müşterileri için düzenlenen basına kapalı toplantıda Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yaptığı konuşmayla ilgili orada bulunan 6 kişi, NBC News'a bilgi verdi.

Buna göre neo-con hareketin şahin ismi, Trump'ın kendisini en hüsrana uğratan yanının Türkiye'ye muamelesi olduğunu söyledi.

KİŞİSEL OLARAK NİTELEDİ

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD Kongresi'nde hem Cumhuriyetçi Parti hem de Demokrat Parti üyelerinin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını desteklediğini hatırlatan Bolton, Trump'ın buna direnmesini ise 'mantıksız' olarak niteledi.

Bolton, 'Trump'ın Türkiye'ye yönelik pozisyonunun, danışmanlarından hiçbir tarafından desteklenmezken, kişisel veya işle ilgili bir ilişkisi tarafından belirleniyor olması gerektiğini' savundu.