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Trump'ın Eski Danışmanı: Koronavirüsü Bill Gates Yaptı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Eski Danışmanı Roger Stone, Corona virüsünü Bill Gates'in yaratmış olabileceği iddiasını öne sürdü.

15.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:53
Trump'ın Eski Danışmanı: Koronavirüsü Bill Gates Yaptı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Eski Danışmanı Roger Stone, Corona virüsünü Bill Gates'in yaratmış olabileceği iddiasını öne sürdü. Corona virüs salgınının küresel bir sorun haline geldiğini ifade eden Roger Stone, salgının Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates'in işi olabileceğini iddia etti.

Bill Gates'in insanlara mikroçip takma projesi olduğunu belirten Stone, projenin gerçekleşebilmesi için Gates'in Corona virüs salgınını çıkarmış olabileceğini, konunun tartışmaya açık olduğunu belirtti. Corona virüsüyle mücadeleye destek olmak amacıyla milyonlorca dolar bağışta bulunan Bill Gates, salgın ile ilgili yaptığı açıklamalarda, daha önceki yıllarda yaşanan salgınların da çok büyük bir sorun oluşturduğunu ancak Corona virüsünün şimdiye kadar yaşanan en büyük salgın olduğunu ifade etmişti. Covid-19 salgınından devletlerin de bir takım çıkarımlarda bulunması gerektiğini belirten Gates, erken uyarı sistemlerinin hayatımıza katılması gerektiğinin zamanının geldiğini sözlerine ekledi.

Koronavirüsü Bill Gates mi yaptı?

Corona virüsü salgınıyla ilgili önceden gerekli bütün önlemlerin alınması durumunda, dünyanın şimdiki duruma gelmeyeceğini düşündüğünü belirten Gates, Corona virüsü benzeri bir salgının 20 yılda bir dünyayı etkileyebileceğinin altını çizdi. Bill Gates, dünyanın içinde bulunduğu durumdan ders çıkarması gerektiğini ve önümüzde yaşayabileceğimiz salgınlarla ilgili olarak daha hazırlıklı bir duruma gelmesi gerektiğine inandığını da ifade etti. Salgından yıllar önce, Bill Gates'in bir salgını dünyamızı bu denli büyük bir şekilde etkileyebileceğini belirttiği söylendi. Roger Stone'un iddialarına henüz cevap vermeyen Bill Gates'in konuyla ilgili olarak konuşup konuşmayacağı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Koronavirüs, Bill Gates, Teknoloji
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