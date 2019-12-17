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Trump'ın eski kampanya danışmanına Rusya soruşturmasında 45 gün hapis

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya danışmanlarından Rick Gates, Rusya soruşturması kapsamında 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

17.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:04Trump'ın eski kampanya danışmanına Rusya soruşturmasında 45 gün hapis
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya danışmanlarından Rick Gates, soruşturması kapsamında 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Bölge Mahkemesi, Trump'ın seçim döneminde kampanya yönetici yardımcılığını yürüten ve Rusya soruşturması kapsamında, aralarında "mali dolandırıcılık" ve "federal soruşturma görevlilerine yalan söylemenin" de olduğu çeşitli suçlardan yargılanan Gates hakkındaki kararını açıkladı.
Mahkeme, Gates'e 45 gün hapis ve 20 bin dolar para cezası verdi.
Gates, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında Şubat 2018'de suçunu itiraf etmiş ve soruşturmayı yürüten yetkililer ile iş birliği yapmayı kabul etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Washington, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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