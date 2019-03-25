Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzaladı.

"BU KARAR İSRAİL'İN İLHAKINI ASLA MEŞRULAŞTIRMAYACAK"

Trump'ın imzayı attığı dakikalarda karara sosyal medyadan tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak." yorumunu yaptı.

"İŞGAL VE SAVAŞ POLİTİKARI GAY-I MEŞRUDUR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür.Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir." dedi.

"ORASI İSRAİL TOPRAĞI DEĞİLDİR"

AK Parti Sözcü Ömer Çelik, ABD'nin Golan Tepeleri kararıyla ilgili olarak"Orası (Golan Tepeleri) İsrail toprağı değildir. Orası Suriye toprağıdır, o toprak Suriyelilerin toprağıdır. Hiçbir zaman bu kararı tanımayacağız, tanınmaması yönünde de elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz" dedi.