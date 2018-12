Trump'ın Golf Tesisinde Belgesiz İşçi Çalıştırıldığı İddiası

07 Aralık 2018 Cuma 12:10



07 Aralık 2018 Cuma 12:10

NEW YORK/ ABD Başkanı Donald Trump 'ın New Jersey eyaletindeki golf tesisinde, temizlik görevlisi 2 kadının sahte belgeyle çalıştığı ve müdürlerinin bu durumu bildiği öne sürüldü. New York Times 'ta yayımlanan haberde, Bedminster'deki Trump Ulusal Golf Kulübü'nde 2013'te çalışmaya başlayan Victorina Morales isimli hizmetlinin, belgesiz çalışan bir göçmen olduğu belirtildi.ABD'ye 1999'da yasa dışı yollarla geldiğini söyleyen 45 yaşındaki Guatemala vatandaşı Morales, 2013'te golf tesisinde iş bulmak için sahte belgeler kullandığını ve tesiste ABD'de yasa dışı olarak bulunan tek işçi olmadığını söyledi.ABD'de artık yasal oturumu olan 46 yaşındaki Kosta Rika vatandaşı Sandra Diaz da söz konusu tesiste 2010 ile 2013 arasında belgesiz çalıştığını dile getirdi.Temizlik, bakım ve peyzaj işlerinde yıllarca çalıştıklarını belirten iki kadın, tesiste belgesiz çalışan "bir grup" olduğunu söylese de kaç kişiden oluştuklarına dair bilgi vermedi.Trump'ın ya da "Trump Organizasyon" şirketi yöneticilerinin, bu işçilerin "durumlarını" bildiğine dair bir kanıt olmadığı ancak kulüpteki en az iki müdürün olaydan haberdar olduğu iddia edildi.Morales ve Diaz'ın avukatı Anibal Romero, iki kadının golf tesisinde iş bulmak için sahte sosyal güvenlik ve daimi ikamet belgesi kullandığını kaydetti.Tesisteki bir müdürün, kadınlara ırkçı söylemlerde bulunduğunu ve daha fazla iş yapmaları için onları sınır dışı etmekle tehdit ettiğini anlatan Romero, Trump Organizasyon şirketine karşı, iş yerinde suistimal ve ayrımcılık iddiasıyla dava açmayı planladıkları bilgisini paylaştı.Trump'ın golf kulübündeki yatağını topladığını, odasını ve tuvaletini temizlediğini söyleyen Morales, Trump'ın göçmenlere yönelik olumsuz söylemlerinden incindiğini dile getirerek, "Her ihtiyacını karşılamak için ter döküyoruz ama aşağılamalarına katlanmak zorundayız." dedi.İleride kovulabileceği veya sınır dışı edilebileceğinin farkında olduğunu ifade eden Morales, sığınma yasaları kapsamında koruma başvurusunda bulunduğunu kaydetti.Trump Organizasyon'dan e-posta ile yapılan açıklamada ise iş başvurusunda bulunanlar için en yüksek standartlara sahip olunduğu vurgulanarak "Tesislerimizde binlerce çalışanımız var. Eğer herhangi bir çalışan yasalardan kaçmak için sahte belgeler sunmuşsa, iş akdi derhal feshedilecektir." ifadesine yer verildi.