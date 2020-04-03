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Trump'ın ikinci virüs testi de "negatif" çıktı

ABD Başkanı Trump'ın ikinci kez yaptırdığı koronavirüs testinin de "negatif" çıktığı bildirildi.

03.04.2020 00:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:51
Trump'ın ikinci virüs testi de
ABD Başkanı Trump'ın ikinci kez yaptırdığı koronavirüs testinin de "negatif" çıktığı bildirildi.
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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Trump'ın ikinci virüs testi de 'negatif' çıktı - Ekonomi

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