Trump'ın ikinci virüs testi de "negatif" çıktı
ABD Başkanı Trump'ın ikinci kez yaptırdığı koronavirüs testinin de "negatif" çıktığı bildirildi.
03.04.2020 00:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:51
ABD Başkanı Trump'ın ikinci kez yaptırdığı koronavirüs testinin de "negatif" çıktığı bildirildi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi