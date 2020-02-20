Haberler » Güncel » Trump'ın iletişim güvenliğini sağlayan ajansın veri tabanına sızıldığı iddia edildi - Haber

Trump'ın iletişim güvenliğini sağlayan ajansın veri tabanına sızıldığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın iletişim kanallarının güvenliğini sağlayan ve Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı faaliyet gösteren Savunma Bilgi Sistemleri Ajansının veri tabanına sızılmış olabileceği iddia edildi.

20.02.2020 23:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:38Trump'ın iletişim güvenliğini sağlayan ajansın veri tabanına sızıldığı iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın iletişim kanallarının güvenliğini sağlayan ve Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı faaliyet gösteren Savunma Bilgi Sistemleri Ajansının veri tabanına sızılmış olabileceği iddia edildi.
Amerikan basını, Pentagon'a bağlı ajansın kullanıcılarına gönderdiği ve sızıntıyı bildiren 11 Şubat tarihli mektupları ele geçirdi.
Bu mektuplarda, ajansın veri tabanına yapılan bir güvenlik saldırısı sonucu kullanıcıların, sosyal güvenlik numaraları da dahil, bazı kişisel bilgilerine Mayıs-Haziran 2019 döneminde sızıntı olabileceği kaydedildi.
Ancak mektuplarda, sızıntının kim ya da kimler tarafından yapıldığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmemesi dikkati çekti.
Savunma Bilgi Sistemleri Ajansı, ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Gizli Servisi, Genelkurmay Başkanı ve ABD ordusundaki diğer üst düzey yetkililere bilgi teknolojileri ve iletişim desteği sağlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 21 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 21 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 21 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
21.02.2020 01:29:14