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Trump'ın insansız hava aracı açıklamasına İran'dan yanıt

BİRLEŞMİŞ İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü açıklamasına ilişkin, "Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok." dedi.

19.07.2019 00:06 Trump
BİRLEŞMİŞ İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü açıklamasına ilişkin, "Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok." dedi.
Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi öncesi BM Genel Merkezi'nde Trump'ın söz konusu açıklamasına ilişkin gazetecilere kısa bir değerlendirme yaptı.
Cevad Zarif, "Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok." dedi.
Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti.
Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle "savunma amaçlı" düşürdüklerini kaydetmişti.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, İnsansız Hava Aracı, Donald Trump, İran, Güncel

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