Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız

ABD'li Fox News kanalında Laura Ingraham'ın konuğu olan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Trump, ABD ordusunu Irak 'tan çekmek için 35 milyar dolar ödeme talep etti.

ABD, IRAK'TAN ASKERLERİNİ ÇEKECEK Mİ?

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak yönetiminin ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etmesine ilişkin yorumda bulunan ABD Başkanı, bölgedeki askerlerin ancak ödeme karşılığında geri çekileceğini söyledi.

"PARAYI VERMEZLERSE ÇEKİLMEYİZ" RESTİ

Ingraham'ın, Irak siyasetinde ABD'nin askeri varlığını yeniden tartışmaya açılması sorularına Trump şu yanıtı verdi:"Irak'ta dünyanın en pahalı havalimanı tesislerinden birini oluşturmuşuz. Eğer ayrılacaksak bize elçilikler için, inşa ettiğimiz yapılar için, yaptığımız yatırım için para ödemek zorundasınız. 35 milyar dolar para harcamışız. Bence onlar da bu parayı ödeme konusunda hemfikir olacaklardır. Yoksa biz orada kalacağız."

IRAK TALEP ETMİŞTİ

Irak Başbakanlığı, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Beyaz Saray'a talepte bulunmuştu. Irak, ABD-İran gerilimi patlak verdiğinde ülkesinde bulunan askeri unsurlara sınırları terk etme çağrısı yapmıştı. ABD'li yetkililer yaptıkları açıklamalarda Irak toprakları terk etmeyeceklerini dile getirmişti.

NE OLMUŞTU?

Dün Irak Başbakanlık ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre Abdülmehdi, askerlerin ülkeden çıkarılması için bir "mekanizma formüle edilmesini" istediğini telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bildirmişti.