Haberler » Dünya » Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız - Haberler

Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız

Konuk olduğu canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD askerlerinin geri çekilmesi için Irak'ın 35 milyar dolar ödeme yapması gerektiğini belirterek "Yoksa biz orada kalacağız" dedi.

11.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:32

ABD'li Fox News kanalında Laura Ingraham'ın konuğu olan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Trump, ABD ordusunu 'tan çekmek için 35 milyar dolar ödeme talep etti.

ABD, IRAK'TAN ASKERLERİNİ ÇEKECEK Mİ?

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak yönetiminin ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etmesine ilişkin yorumda bulunan ABD Başkanı, bölgedeki askerlerin ancak ödeme karşılığında geri çekileceğini söyledi.

"PARAYI VERMEZLERSE ÇEKİLMEYİZ" RESTİ

Ingraham'ın, Irak siyasetinde ABD'nin askeri varlığını yeniden tartışmaya açılması sorularına Trump şu yanıtı verdi:"Irak'ta dünyanın en pahalı havalimanı tesislerinden birini oluşturmuşuz. Eğer ayrılacaksak bize elçilikler için, inşa ettiğimiz yapılar için, yaptığımız yatırım için para ödemek zorundasınız. 35 milyar dolar para harcamışız. Bence onlar da bu parayı ödeme konusunda hemfikir olacaklardır. Yoksa biz orada kalacağız."

IRAK TALEP ETMİŞTİ

Irak Başbakanlığı, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Beyaz Saray'a talepte bulunmuştu. Irak, ABD-İran gerilimi patlak verdiğinde ülkesinde bulunan askeri unsurlara sınırları terk etme çağrısı yapmıştı. ABD'li yetkililer yaptıkları açıklamalarda Irak toprakları terk etmeyeceklerini dile getirmişti.

NE OLMUŞTU?

Dün Irak Başbakanlık ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre Abdülmehdi, askerlerin ülkeden çıkarılması için bir "mekanizma formüle edilmesini" istediğini telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bildirmişti.

Son dakika: Irak Başbakanlığı, Beyaz SaraySon dakika: Irak Başbakanlığı, Beyaz Saray'dan ABD askerlerinin çekilmesini istedi

Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladıSon dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı

ABD Savunma Bakanı, IrakABD Savunma Bakanı, Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

İran gerginliği sonrası Ortadoğuİran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı!

Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Donald Trump, Irak, Dünya, Ekonomi, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

17:40  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça taziye mesajı - Haberler
17:37  Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi - Haberler
17:37  Deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler neler? - Haberler
17:37  Türkiye doğan bebek sayısında Avrupa'da ilk sırada - Haberler
17:30  Sarayköylü Kıbrıs gazisi 46 yıl önceki anılarını hiç unutmuyor - Haberler
17:05  İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil - Haberler
16:26  Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var - Haberler
16:25  Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız - Haberler
16:21  Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü - Haberler
11.01.2020 17:51:53