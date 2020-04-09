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Trump'ın koronavirüs politikasına CDC'den karşı hamle

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki koronavirüs ile mücadelesin tartışma konusu haline gelmesinin ardından Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) 'den koronavirüs mücadelesine karşı yeni bir hamle geldi.

09.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:34
Trump'ın koronavirüs politikasına CDC'den karşı hamle

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki koronavirüs ile mücadelesin tartışma konusu haline gelmesinin ardından Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) 'den koronavirüs mücadelesine karşı yeni bir hamle geldi. CDC, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle temel sektörlerde çalışanların işe dönmesini kolaylaştırmak için yeni rehber yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede yeniden hayatı 'normale döndürmeyi' amaçlayan açıklamalarının ardından CDC, sağlık ve gıda gibi temel sektörlerde çalışanların koronavirüs semptomları göstermiyorsa tekrar işe dönmelerini kolaylaştırmak amacıyla Çarşamba günü yeni rehber yayımladı.

KALABALIK YERDE TOPLANMAYIN

CDC'nin yayımladığı rehber şunları içeriyor:

"Çalışmadan önce ateşinizi ölçün. Her zaman bir yüz maskesi takın. Mümkün olduğunca fiziksel mesafeyi koruyun. Hastaysanız iş yerinde bulunmayın. Kulaklık gibi yüze temas eden nesneleri başkalarıyla ortak kullanmayın. Dinlenme odası veya diğer kalabalık yerlerde toplanmayın."CDC aynı zamanda başlıca endüstrilerdeki işverenler için de rehber yayımladı. Rehberde şunlara yer verildi: "Çalışanların ateşini ölçün ve işe başlamadan önce semptomları değerlendirin. Sık dokunulan yüzeyleri temizleme sıklığını artırın. Binadaki hava değişimini artırın. Hasta işçileri derhal eve gönderin. İş akışına müdahale etmediklerinden emin olmak için yüz maskelerinin kullanımını test edin."


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya
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