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Trump'ın Koronavirüs Tavsiyesi Ölüme Yol Açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde klorokin fosfat içen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğer kişi ise yoğun bakıma alındı.

24.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:34
Trump'ın Koronavirüs Tavsiyesi Ölüme Yol Açtı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde klorokin fosfat içen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğer kişi ise yoğun bakıma alındı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta klorokin içeren ilaçların yeni tip koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonuna karşı çok etkili olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu söylemişti.

Trump'ın bu sözleri üzerine 60'lı yaşlardaki bir kadın ile erkek, klorokin fosfat içtikten 30 dakika sonra acilen hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan erkek hayatını kaybederken, kadın ise yoğun bakıma alındı. Kadının durumu kritik durumda. Klorokin, farklı kimyasal maddeler ile birlikte sıtma ilacı yapımında kullanılıyor.

Trump, daha önce bir araştırmayı kaynağı göstererek hidroksiklorokin ve klorokin kimyasal maddeleri beraber kullanıldığında "oyunu değiştirebileceğini" belirtmişti.

"Doktora Danışmadan İlaç Kullanmak Doğru Bir Yol Değil"

Banner Zehir ve İlaç Bilgi Merkezi'nde çalışan Dr. Daniel Brooks, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni tip koronavirüs'ün (COVID-19) çevresindeki belirsizlik nedeniyle insanların virüsten korunmak veya tedavi etmek için yeni yöntemler bulmaya çalıştığını anlıyoruz, ancak doktora danışmadan ilaç kullanmak doğru bir yol değil. Şu anda yapmak istediğimiz son şey acil servislerimizi yeni tip koronavirüs'e (COVID-19) çare bulduğunu sanarak hayatını riske atan hastalarla doldurmak" dedi.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Teknoloji

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