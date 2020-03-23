Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu - Haberler

Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

Nijerya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs tedavisinde iyi geldiğini öne sürdüğü bir ilacı kullanan 3 kişinin zehirlendiği belirtildi.

23.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:45

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta korona virüsü tedavisinde iyi geldiğini öne sürdüğü klorokin isimli ilaç, Nijerya 'da üç kişinin zehirlenmesine yol açtı. Nijeryalı yetkililer, Trump'ın sözlerinin ardından klorokin içen üç kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Duvar'ın CNN'den aktardığı haberine göre, Nijerya'nın başkenti Lagos'ta üç kişi bu ilacı aşırı dozda aldı. Bu kişiler hastaneye kaldırılırken, yetkililer korona virüsüne karşı tedavi niyetine evde doktor gözetiminde olmadan bu ilacın kullanılmaması için resmi uyarıda bulundu.

ÖNERİLEN İLACIN SATIŞLARI 4 KAT ARTTI

Nijerya'da Trump'ın açıklamalarının ardından çok sayıda kişinin klorokin stokladığı, ilacın fiyatının bazı yerlerde dört kat arttığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Trump geçtiğimiz hafta, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onaylı olmamasına rağmen klorokinin Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu öne sürmüştü. Trump'ın konuşmasında FDA'nın bu ilacı onayladığını söylemesi tepki çekmiş; kurum hemen ardından bir düzeltme yayınlamıştı.

#313043994##

Trump’ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

Haberin Videosu :

Donald Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Nijerya, Dünya, Güncel

İlgili Haberler

Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırırUzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilirProf. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacakIMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
İspanya’da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyorİspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimlerKoronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı Haberler
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı Haberler
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı
IMF’den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber Haberler
IMF'den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi Haberler
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Rusya’da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Haberler
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü Haberler
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü

Son Dakika Dünya Haberleri

Denizli'de polis tütün kaçakçılarına göz açtırmadı - Haberler Narenciye paketleme tesisinde yangın - Haberler 100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi - Haberler Toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı - Haberler Midyat'ta pazar esnafına eldiven ve maske dağıtıldı - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler
Loading