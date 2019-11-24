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Trump'ın küçümsediği Bloomberg, başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Minik Michael" diyerek küçümsediği ABD'li milyarder Michael Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı.

24.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:05

ABD'li milyarder eski New York Belediye Başkanı Michael , 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı. Bloomberg yaptığı yazılı açıklamada, "Donald Trump'ı yenmek ve ABD'yi yeniden inşa etmek için ABD başkanlığı için yarışacağım." ifadesini kullandı.

"YOL AÇTIĞI ZARARLARI ATLATAMAYABİLİRİZ"

Trump'ın 4 yıl daha "pervasız ve ahlaksız davranışlarını" kaldıramayacaklarını savunan Bloomberg, "Trump, ülkemize ve değerlerimize karşı bir varoluş tehdidi. Eğer bir dönem daha seçimleri kazanırsa, yol açtığı zararı atlatamayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

36 MİLYAR DOLARLIK SERVETE SAHİP

Yaklaşık 36 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden birisi olan 77 yaşındaki Bloomberg, 2003-2013'te New York belediye başkanlığını yürütmüştü. Yaklaşık 36 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden birisi olan 77 yaşındaki Bloomberg, 2003-2013'te New York belediye başkanlığını yürütmüştü.

DEMOKRAT PARTİ'DEN 17 ADAY ADAYI DAHA VAR

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den Bloomberg dışında 17 aday adayı daha yarışıyor. Yapılan anketlere göre, şu anda Barack Obama dönemi ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden yarışı önde götürüyor. Biden'ı, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders takip ediyor.

"TRUMP 'MİNİK MİCHAEL' DİYEREK KÜÇÜMSEMİŞTİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Michael Bloomberg'in adaylığına ilişkin, "Minik Michael başarısız olacak. Minik Michael'dan daha fazla yarışmayı isteyeceğim birisi olamaz" yorumunda bulunmuştu.

TrumpTrump'tan Bloomberg'in adaylığıyla ilgili tuhaf yorum: Minik Michael başarısız olacak

Trump'ın küçümsediği Bloomberg, başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Donald Trump, Bloomberg, Dünya

Kaynak: AA


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