Trump'ın Meksika'ya uyguladığı gümrük vergi artışı Asyalı otomobil üreticilerini sarstı

Kaynak: İHA

ABD Başkanı Donald Trmup'ın gelecek aydan başlamak üzere, ABD'ye göçmen akınını durdurana kadar Meksika'ya her ay yüzde 5 gümrük vergi artışı uygulama tehdidi, Çin'den sonra en büyük otomobil üreticisi konumunda olan Meksika'daki otomobil üreticilerini ürküttü.ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasından sonra ABD ve Kanada'da otomobil fabrikaları bulunan Asyalı büyük otomobil üreticileri ve tedarikçi firmaların hisselerinde ani düşüşler yaşandı.Başkan Trump, ülkenin güney sınırından ABD'ye illegal göç akımını durdurana kadar bütün ithal mallarında haziran ayından başlamak üzere, 1 Ekim'de yüzde 25'e varana kadar her ay yüzde 5 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.Bu hareketin, Amerikan ve Asya firmaları dahil çok sayıda küresel firmayı vuracağı kaydedildi. Çok sayıda otomobil firmasının ABD'ye yakınlığı ve iş gücü ucuzluğu sebebiyle tercih ettiği Meksika, Çin'den sonra dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu.Meksika'da üretilen otomobil, buzdolabı ve televizyonların fiyat artışlarının Amerikalı tüketicileri de etkilemesi bekleniyor.Otomobillerin son montajının yapılmasından önce çeşitli parçaların Meksika, ABD ve Kanada'ya 20 kere gidip dönmesi sebebiyle Meksika mallarına uygulanacak ilave gümrük vergisinin tedarikçilere etkisinin nereye varacağının kestirilemediği kaydedildi.Trump'ın açıklamalarından sonra Japonya'da Toyoto Motor Corp'un hisselerinde yüzde 2, Nissan Motor Co.'nun hisselerinde yüzde 5 ve Honda Motor Co.'nun hisselerinde ise yaklaşık yüzde 4 düşüş görüldü. Mazda Motor Co.'da ise yüzde 7 düşüş görüldü. Bu dört otomobil firmasının Meksika'daki otomobil üretiminin 3'te birini gerçekleştirdiği belirtildi.2018 yılında ABD'nin Meksika'dan 93 milyar 300 milyon dolarlık otomobil parçası ithal ettiğine dikkat çekildi. ABD Meksika'dan ayrıca elektrik makineleri, nükleer reaktörler, madenler ve petrol ithal ediyor.Japon otomobil üreticileri 2018 yılında Meksika'da yaklaşık 1 milyon 250 bin otomobil üretti.Bununla birlikte Japonya'nın en büyük 3 otomobil firması ABD'de her yıl yaklaşık 4 milyon otomobil üretiyor.Güney Kore otomobil üretim firmaları Hyundai Motor Co.'nun hisselerinde yüzde 7, Hyundai'nin ortağı olduğu Kia Motors Corp. hisselerinde de yüzde 4.2 kayıp yaşandığı belirtildi. Her iki firmaya parça tedarik eden firmaların hisselerinde de yüzde 6.2 düşüş görüldüğü belirtildi.LG Elektroniks Inc, televizyon setlerinin yarısının, buzdolaplarının ise 3'te birinin Meksika'da üretilip Amerika'ya ihraç edildiğini söyledi. - TOKYO